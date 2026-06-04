Elazığ'da motosiklet sürücüsünden tehlikeli yolculuk
Elazığ-Yazıkonak yolunda sepetli motosiklet sürücüsü, teker kaldırarak trafikte tehlikeli şekilde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da sepetli motosiklet sürücüsünün tekeri kaldırarak trafikte tehlikeli seyretmesi, kameraya yansıdı.
Olay, Elazığ-Yazıkonak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, akan trafikte kullandığı motosikletin sepetini kaldırarak bir süre seyir etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını riske atan sürücü, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletli bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı