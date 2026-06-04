Elazığ'da motosiklet sürücüsünden tehlikeli yolculuk

Elazığ'da sepetli motosiklet sürücüsünün tekeri kaldırarak trafikte tehlikeli seyretmesi, kameraya yansıdı.

Olay, Elazığ-Yazıkonak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, akan trafikte kullandığı motosikletin sepetini kaldırarak bir süre seyir etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını riske atan sürücü, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan motosikletli bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı