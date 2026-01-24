Elazığ'da suça geçit yok: 2 tutuklama

Elazığ'da 2 gün önce İcadiye Mahallesi'nde meydana gelen olaylar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 2 gün önce İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 ayrı restaurantta meydana gelen 'Yağma, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ