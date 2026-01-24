Haberler

Elazığ'da suça geçit yok: 2 tutuklama

Elazığ'da suça geçit yok: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da İcadiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen polis operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi. İlgili olaylarla bağlantılı 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerlerine adli kontrol kararı verildi.

Elazığ'da 2 gün önce İcadiye Mahallesi'nde meydana gelen olaylar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 2 gün önce İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 ayrı restaurantta meydana gelen 'Yağma, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...