Tofaş araç alevlere teslim oldu
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir Fiat Tofaş marka otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede yangın büyüdü ve araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ
