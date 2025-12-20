Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçtan yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa