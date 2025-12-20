Haberler

Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı

Güncelleme:
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçtan yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

