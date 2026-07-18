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Elazığ'da Yayaya Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Elazığ'da Yayaya Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
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Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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