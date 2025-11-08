Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, merkez Mehmet Güçlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ