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Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı
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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil site tabelasına çarpıp yan yattı, bir kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak site tabelasına çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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