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Karakoçan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Karakoçan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği GA 288 TZ plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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