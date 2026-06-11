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Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SB 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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