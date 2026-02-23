Haberler

Elazığ'da otomobilin ters döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu bir araç ters dönerken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve bir aracın ters döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 177. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpıştığı ve bir aracın ters döndüğü anlar yer aldı. - ELAZIĞ

