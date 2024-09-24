Elazığ'da Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobilin iş makinesi çekicisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Kovancılar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iş makinesi yüklü çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ