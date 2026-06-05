Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Keban karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADZ 934 ile 23 BT 200 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi