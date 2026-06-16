Haberler

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’ın Yıldızbağları Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AD 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu

Fenerbahçe, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
Batman'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Vahşet 5 yıl sonra aydınlatıldı! Çok sayıda tutuklama var
Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Felaketten geriye kahreden görüntüler kaldı
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu