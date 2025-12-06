Haberler

Elazığ'da yaklaşık 2 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yaklaşık 2 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen narkotik operasyonunda, bir araç ve tırda yapılan aramada 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araç ve tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından tutuklandığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda öncü - artçı olarak doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen araç ve tır, Kovancılar ilçesinde durdurularak narkotik köpeği desteği ile operasyon yapıldı. Aramada zulalanmış vaziyette, 5 parça halinde 1 kilo 935 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

