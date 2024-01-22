Elazığ'da Eğitim Kurumları ve Kur'an Kurslarına Narkorehber Eğitimi Verildi

Elazığ'da polis ekiplerince eğitim kurumları ve Kur'an kurslarında öğretmen, öğrenci ve personele narkorehber eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 15-19 Ocak arasında narkorehber faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu, Şehit Bünyamin Torğut İlkokulu, Halk Eğitim Müdürlüğü, Avukat Yılmaz Gök Kız Kur'an Kursu, Hacıoğulları Furkan Kız Kur'an Kursu, Hacı Fethi Kız Ku'ran Kursu, Yeşil Camii Kız Kur'an Kursu, Hacı Sabri Camii Mahmut Kaya Kız Kur'an Kursu personel, öğrenci ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 21 eğitimde 354 kişiye gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. - ELAZIĞ