Elazığ'da Muhtara Saldırı ve Silahlı Kavga

Elazığ'da Muhtara Saldırı ve Silahlı Kavga
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Elazığ'da muhtar Hacı Mehmet Özer'in aracının kurşunlanmasının ardından, aynı mahalledeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaylar birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Elazığ'da art arda meydana gelen iki olayda, ilk olarak muhtarın aracı kurşunlanırken yarım saat sonra ise aynı mahallede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Aracı kurşunlanan muhtarın 9 önce silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer'in evinin önündeki araç, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunladı. Yarım saat sonra ise aynı mahallede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 olay yerinde de inceleme yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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