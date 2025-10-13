Haberler

Elazığ'da Motosiklet Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Elazığ'da Motosiklet Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Güncelleme:
Elazığ Yurtbaşı yolunda park halindeki kamyona çarpan motosiklet kazasında 20 yaşındaki Emirhan Uyar hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zülfü Bilik de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emirhan Uyar'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zülfü Bilik (22) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
