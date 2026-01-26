Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yolcu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Karayol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 M 0338 plakalı yolcu minibüsü ile A.Y. idaresindeki 23 AY 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü yolcu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ