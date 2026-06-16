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Elazığ'da peş peşe makas atan sürücü kameraya yansıdı

Elazığ'da peş peşe makas atan sürücü kameraya yansıdı
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Elazığ'da trafikte peş peşe makas atarak tehlike yaratan sürücü, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da peş peşe makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, kameraya yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte peş peşe makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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