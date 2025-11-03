Elazığ'da Lambaları Yanmayan Kepçe Trafikte Tehlike Yarattı

Elazığ'da bir kepçenin stop lambaları yanmadan karayolunda seyir etmesi kazaya davetiye çıkartırken, o anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen iş makinesi kepçenin stop lambaları yanmayarak akan trafikte seyir etmesi kazaya davetiye çıkardı. Uzun bir süre arka far ışıkları yanmayan kepçenin trafikteki seyir halleri ise, bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ