Elazığ'da korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Elazığ'da bir dükkanın içerisinde bulunan yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir dükkan içerisinde bulunan yalıtım malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sıra sürede büyürken, mahalleyi dumanlar sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

