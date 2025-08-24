Elazığ'da Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Elazığ'da Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Güncelleme:
Elazığ merkezde meydana gelen kavgada 14 yaşındaki E.M., diğer bir çocuk tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Y.G., cebinden çıkardığı bıçakla 14 yaşındaki E.M.'yi bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
