Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipinin sürücüler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü mevkiinde bazı araçlar kara saplanarak yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolu açarak araçlara ulaşan ekipler, araçları saplandığı yerden kurtardı. Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler bölgede karla mücadele faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

