Elazığ'da Kamyonet Sürüye Çarptı: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Elazığ'da kamyonetin sürüye çarpması sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Karakoçan ilçesi Akpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 61 AIJ 351 plakalı kamyonet yoldan karşıya geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 küçükbaş hayvan telef olurken araçta hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ