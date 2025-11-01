Elazığ'da Kamyonet Sürüye Çarptı: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kamyonetin yoldan karşıya geçen sürüye çarpması sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayda kamyonette hasar meydana gelirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Karakoçan ilçesi Akpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 61 AIJ 351 plakalı kamyonet yoldan karşıya geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 küçükbaş hayvan telef olurken araçta hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel