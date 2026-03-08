Jandarma kadınlara karanfil verdi
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı. Kentin farklı noktalarında bulunan kontrol noktalarında konuşlanan ekipler, kadın yolcu ve sürücüleri durdurarak önce günlerini kutladı ardından günün anısına karanfil taktim etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı