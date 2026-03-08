Haberler

Jandarma kadınlara karanfil verdi

Güncelleme:
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikteki kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti. Kontrol noktalarında kadınları durdurup günlerini kutladılar.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı. Kentin farklı noktalarında bulunan kontrol noktalarında konuşlanan ekipler, kadın yolcu ve sürücüleri durdurarak önce günlerini kutladı ardından günün anısına karanfil taktim etti. - ELAZIĞ

