Elazığ merkezli 4 ilde operasyon: 4 tutuklama

Elazığ'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İzzet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerini kurşunlama (Nitelikli Yağma) olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmada 12 şüpheli şahsa yönelik Elazığ Merkezli Muğla, Şanlıurfa ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı