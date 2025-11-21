Haberler

Elazığ'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'da inşaatta çalışan 55 yaşındaki Mehmet Çelik, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 55 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Sürsürü Mahalle'si Divan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet Çelik (55), dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelik, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
