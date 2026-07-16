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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 35 CYC 28 plakalı Volkswagen marka otomobil ile B.A. idaresindeki 23 ACK 532 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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