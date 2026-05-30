Elazığ'da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlardan birisi ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cemalettin Emiroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 PC 7374 plakalı otomobil ile 79 ABN 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 79 ABN 947 plakalı otomobil ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

