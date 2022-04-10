Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0081 plakalı otomobil ile 06 BM 4426 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 06 BM 4426 plakalı otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler, Otomobil, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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