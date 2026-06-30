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Elazığ'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği küçükbaş hayvan yüklü tır yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken 6 hayvan telef oldu.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği küçükbaş hayvan yüklü tır, yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken 6 hayvan da telef oldu.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 56 AR 440 plakalı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 6 küçükbaş hayvan da telef oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, kazadan dolayı kapanan yolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açtı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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