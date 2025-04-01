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Elazığ'da Hastane Önünde İneğin Gezintisi

Elazığ'da Hastane Önünde İneğin Gezintisi
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Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde yolunu kaybeden bir inek, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerek fotoğraflandı. Henüz sahibinin bulunamadığı inek, caddede dolaştıktan sonra mahalle arasına girdi.

Elazığ'da yolunu kaybeden bir ineğin hastane önündeki caddede gezdiği anlar fotoğraf karesine yansıdı.

Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde ilginç bir olay yaşandı. Hastene önündeki caddede dolaşan inek, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Hastane önünde bulunan bazı vatandaşlar, bu alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Henüz sahibinin kim olduğu belirlenemeyen inek, cadde boyunca dolaştı ardından mahalle arasına girerek gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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