Elazığ'da Kadına Çarpan Araç Ağır Yaraladı

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 23 AFZ 867 plakalı hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmek isteyen H.D.'ye (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı