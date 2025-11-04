Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ