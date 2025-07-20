Elazığ'da Gençlerin Kahramanlığı: Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Gençlerin Kahramanlığı: Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan örtü yangını gençlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Park halindeki araca yaklaşan yangın, gençlerin zamanında yaptığı müdahale ile önlendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede büyüdü. İlçede bulunan gençler, hızla büyüyen yangının park halindeki araca gelmesini önledi.

Olay Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan TOKİ Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, park halindeki otomobile doğru yöneldi. Durumu fark eden gençler, şişelerle su taşıyarak yangının hem büyümesini hem de araca gelmesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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