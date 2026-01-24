Haberler

Elazığ'da asayiş uygulaması

Güncelleme:
Elazığ'da polis ekipleri, gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, genel güvenlik ve suça konu unsurların tespiti amacıyla yapıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan geniş çaplı asayiş uygulamasında eğlence mekanları tek tek denetlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm birimlerin katılımı ile gece saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında İcadiye Mahallesi'nde bulunan Hozat Garajı bölgesindeki eğlence mekanları ve çevreleri denetledi. İşletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu ve satışa sunulan ürünler incelenirken, içerideki şahısların ise tek tek sorgusu yapıldı. Aynı zamanda bölgeden geçen ve şüpheli görülen araçlar ise durdurularak arandı.

Uygulamaların sıklıkla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
