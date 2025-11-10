Elazığ'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazada 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 12 ACL 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ