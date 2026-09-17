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Elazığ’da ev yangını

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Elazığ’da ev yangını
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Elazığ’da bir binanın 3’üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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