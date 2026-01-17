Haberler

Elazığ'da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan grup kavgasında bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 15 kişinin karıştığı grup kavgası çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki taraftan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
