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Dur ihtarına uymayan motosikletliye 434 bin lira ceza

Dur ihtarına uymayan motosikletliye 434 bin lira ceza
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Elazığ’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve sigortasız motosiklet sürücüsüne 8 maddeden toplam 434 bin 965 lira para cezası kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 434 bin 965 lira ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde plakası bulunmayan şüpheli bir motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheli şahıs ile ekipler arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı.

Sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, sigortasız trafiğe çıkmak başta olmak üzere 8 maddeden toplam 434 bin 965 lira para cezası kesildi. Aynı zamanda motosikletin 150 trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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