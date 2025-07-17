Elazığ’da Diş Macunu Tüpünde Esrar Ele Geçirildi

Elazığ’da Diş Macunu Tüpünde Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları kontrolde diş macunu tüpü içinde gizlenmiş 60 gram esrar buldu. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın çantasında yapılan aramada diş macunu tüpünden esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gezin Yol Kontrol Noktasında bir aracı kontrol için durdurdu. Bu sırada narkotik köpeği Zıh, araçta yolcu olarak bulunan R.D.'ye tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada diş macunu tüpü içine gizlenmiş, içinde yaklaşık 60 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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