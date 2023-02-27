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Elazığ'da deprem anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da deprem anı kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi. Elazığ'da deprem paniği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken, en son bugün Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buradaki depremden Elazığ da şiddetli bir şekilde etkilendi. Deprem anı ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir bijuteri dükkanında kaydedilen görüntülerde, iş yerinde bulunan bir kadının depremi hissetmesinin hemen ardından dükkandan çıktığı, ampullerle iş yerindeki eşyaların sallandığı görülüyor. - ELAZIĞ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya Elazığ Deprem 3. Sayfa Haberler

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