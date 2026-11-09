Elazığ'da çocuk parkındaki ağaç kökünden çıkarak otomobilin üzerine devrildi

Elazığ'da çocuk parkındaki ağaç kökünden çıkarak otomobilin üzerine devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde çocuk parkındaki bir ağaç, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın yanında kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, itfaiye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Elazığ'da ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay, Kültür Mahallesi'nde muhtarlık binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkındaki bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden çıkarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ağacın yanında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı