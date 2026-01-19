Haberler

Karla kaplı yolda duramayan araç refüje çıktı

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen kazada, etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bir otomobil refüje çıktı. Yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da kontrolden çıkarak refüje çıkan araçta yaralanan olmazken o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar ve buzlanmadan dolayı duramayan otomobil, refüje çıktı. Kazada, yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

