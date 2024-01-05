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Elazığ'da Beypiliç'e ait kamyonet kaldırıma çıktı

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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde Beypiliç'e ait bir kamyonet, kaldırıma çıkarken kaldırımın çökmesi sonucu bir bölümü göçüğün içine girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar ağır tonajlı araçların kaldırımda bulunmasının olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Elazığ'da Beypiliç'e ait olduğu öğrenilen kamyonet kaldırıma çıktı. Kaldırımın çökmesi nedeni ile aracın bir bölümü göçüğün içine girdi.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürün bırakmak için kaldırıma çıkan Beypiliç'e ait kamyonetin bir bölümü, kaldırımda oluşan çökme nedeni ile içine girdi. Çevredeki vatandaşların da desteği ile halat bağlanan araç, düştüğü çukurdan çıkarıldı. Vatandaşlar ağır tonajlı araçların kaldırımda bulunmasının böyle olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede önlem alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beypiliç Elazığ Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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