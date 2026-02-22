Mikserden taşan beton, asfalt yola döküldü

Elazığ'da bir beton mikseri, asfalt yola beton döktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AFT 015 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı giderken fazla yüklediği betonu asfalt yola döktü. O anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan sürücüler, betonu asfalta döken sürücünün yanına yaklaşarak 'sizi şikayet edeceğiz' dedi.

Öte yandan duyarlı bir vatandaş, tehlike yaşanmasın diye dökülen betonu kürekle temizleyerek güzergahta bulunan çukur alanları kapattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı