Hemzemin geçitte araçların tehlikeli geçişleri kameraya yansıdı

Elazığ'da hemzemin geçitte bekleyen araçların kapalı olan bariyerlerin arasından geçmesi kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trenin geçişinden dolayı hemzemin geçitte bulunan bariyerler kapandı. Bir süre bekleyen sürücülerden bazıları, tren raylarında bariyerlerin kapalı olmasına rağmen arasından geçerek tehlikeye davetiye çıkardı.

O anlar ise kameraya yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı