Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da ailesiyle piknik yapan 12 yaşındaki Mehmet Furkan A., Keban Baraj Gölü'nde serinlemek için suya girdi ve kayboldu. Yapılan çalışmalarla bulunarak hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Elazığ'da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan ve vatandaşların yaptığı arama çalışmalarıyla bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi. Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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