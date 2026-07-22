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Dün vatandaş kıl payı kurtulmuştu aynı sokakta ikinci kaza

Dün vatandaş kıl payı kurtulmuştu aynı sokakta ikinci kaza
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Elazığ Doğukent Mahallesi'nde dün üç kişinin yaralandığı noktada bugün yine iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dün üç kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu noktada bugün bir kaza daha meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dün bir vatandaşın savrulan araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtulduğu sokakta bugün bir trafik kazası daha meydana geldi. Doğukent Mahallesi 86. Sokak'ta dün yaşanan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından bugün aynı noktada yine iki araç çarpıştı. Çarpışma anı dünkü kazada olduğu gibi yine çevredeki aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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