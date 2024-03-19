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Elazığ'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, beton mikseri devrildi

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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde aşırı yağış nedeniyle yol çöktü ve seyir halindeki beton mikseri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu beton mikseri devrildi.

Olay Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, yolun çökmesi nedeniyle devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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